"Mein Trainer hat alles versucht, uns gegeneinander zu stellen"

Lara Gut-Behrami gewinnt in der Team-Kombi trotz eines misslungenen Laufs dank Wendy Holdener WM-Silber. Nach dem Rennen holt sie gegen ihren ehemaligen Trainer aus.

Lara Gut-Behrami hat am Dienstag bei ihrer letzten Ski-Alpin-WM ihre neunte Medaille gewonnen - eine besondere diesmal: Die 33-Jährige gewann erstmals Edelmetall in der neuen Team-Kombi.

Zusammen mit Wendy Holdener fuhr die Schweizerin zu Silber hinter Mikaela Shiffrin und Breezy Johnson - und profitierte dabei davon, dass Holdener den besten Slalom der Konkurrenz fuhr. Gut-Behrami hatte in ihrer Abfahrt geschwächelt, fuhr nur auf Platz 12, mit 76 Hundertstelsekunden Rückstand aufs Podium. Entsprechend dankbar zeigte sie sich hinterher in Richtung Holdener - und auch Bezug auf die Konkurrenz an sich.