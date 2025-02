Shiffrin historisch schwach! "Tut weh, sie so zu sehen"

Nächste große Enttäuschung für Mikaela Shiffrin. Im italienischen Sestriere verpasst die US-Amerikanerin erstmals seit Oktober 2012 in einem Riesenslalom den zweiten Lauf.

Mikaela Shiffrin ist im Riesenslalom weiter völlig von der Rolle! Die US-Amerikanerin zeigte nach ihrem enttäuschenden Lauf am Vortag erneut eine risikoarme Fahrt und verfehlte sogar den zweiten Durchgang.

Solch eine Enttäuschung erlebte die einstige Ski-Dominatorin zuletzt vor 12 Jahren. Im Oktober 2012 hatte sie in Sölden zuletzt den Finallauf im Riesenslalom verpasst. In Sestriere lag sie satte 2,50 Sekunden hinter der Spitze.

„Man sieht, dass sie mentale Probleme hat“, erklärte ARD -Kommentator Tobias Barnerssoi nach dem Lauf und litt mit der US-Amerikanerin mit: „Es tut schon weh, eine Mikaela Shiffrin so zu sehen.“

Ski Alpin: Shiffrin hat Angst vor erneutem Sturz

Shiffrin hatte nach dem ersten Riesenslalom am Vortag ein tränenreiches Interview gegeben, in dem sie erklärte, dass sie aktuell noch große Angst vor einem erneuten Sturz hätte.

Robinson führt nach erstem Durchgang

An der Spitze liegt nach dem ersten Durchgang wie am Vortag Alice Robinson aus Neuseeland. Die WM-Zweite liegt 0,06 Sekunden vor Lara Gut-Behrami aus der Schweiz, die beim ersten Rennen am Freitag nach nur sechs Fahrsekunden ausgeschieden war. Dritte ist überraschend Britt Richardson aus Kanada (+0,07 Sekunden).