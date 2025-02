Ski-WM heute: Slalom der Frauen LIVE im TV, Stream und Ticker

Die Ski-WM geht am Samstag mit dem Slalom der Frauen in die nächste Runde. Dabei gehört Lena Dürr mit zu den Favoritinnen, die Konkurrenz ist allerdings groß. So verfolgen Sie den Slalom LIVE.

Die Ski-WM geht am Samstag mit dem Slalom der Frauen in die nächste Runde. Dabei gehört Lena Dürr mit zu den Favoritinnen, die Konkurrenz ist allerdings groß. So verfolgen Sie den Slalom LIVE.

Am Samstag, dem vorletzten Tag der Ski-WM in Saalbach, steht mit dem Slalom der Frauen noch einmal ein Highlight an. Bei der letzten Entscheidung der Frauen ist auch die deutsche Hoffnungsträgerin Lena Dürr dabei.

Ski-WM heute: So verfolgen Sie den Slalom der Frauen Live im TV, Stream und Ticker

Was machen Shiffrin, Rast und Co.?

Nach einem achten Platz in Riesenslalom will die Kroatin in ihrer Paradedisziplin aufs Treppchen fahren. Camille Rast führt die Disziplinwertung noch vor Ljutic an, landete in diesem Winter in allen Slalom-Rennen in den Top fünf.