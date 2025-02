Ski-WM: Superstar Shiffrin gesteht: “Am Ende weine ich und weiß nicht mal, warum“

Nach dem sensationellen Ski-WM-Auftakt spricht Ski-Köningin Mikaela Shiffrin über ihre mentalen Hürden im Riesenslalom. Sie gibt Einblicke in ihren Weg zurück auf die Piste.

Ski-Königin Mikaela Shiffrin hat nach ihrem Sieg in der Kombination über die besondere mentale Hürde im Riesenslalom gesprochen.

Noch vor dem Sieg hatte sie bekanntgegeben, sie werde in Saalbach in nur zwei Disziplinen teilnehmen und den Riesenslalom auslassen.

Tränen-Bericht von Shiffrin

Auf die Frage, warum sie bei der Ski-WM nicht in dieser Disziplin antritt, antwortete Shiffrin im Eurosport -Interview: „Ich weiß noch nicht einmal, ob ich Angst habe, aber ich kann die Bewegungen nicht durchführen, um einen schnellen Riesenslalom-Schwung auszuführen.“

Verletzung wirkt nach

Letztes Jahr im November stürzte die US-Amerikanerin beim Riesenslalom in Killington schwer und zog sich eine Stichverletzung am Bauch zu. Diese sorgte bei Shiffrin in den letzten Monaten für Komplikationen.