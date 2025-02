Wintersport: St. Anton will alpine Ski-WM

Der Ort am Arlberg war bereits 2001 Ausrichter und unterlag im Rennen um die Wettbewerbe 2025.

Bereits in acht Jahren sollen in Österreich erneut die alpinen Ski-Weltmeisterschaften stattfinden. St. Anton am Arlberg hat angekündigt, sich für die Wettbewerbe 2033 bewerben zu wollen.