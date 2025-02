Dicker deutscher Patzer bei Ski-WM

Das deutsche Team ist in der Kombination bei der Ski-WM nach dem ersten Durchgang schon chancenlos (Slalom ab 13.15 Uhr im LIVETICKER) . Simon Jocher patzte in der Abfahrt nach einem eigentlich großartigen Start und handelte sich nach einem schweren Fehler einen großen Rückstand ein.

Der 28-Jährige, zwischenzeitlich schon abgereist, nach der Erkrankung von Romed Baumann aber kurzfristig zurückgeholt zur WM, lag am Ende 2,07 Sekunden hinter dem Schweizer Alexis Monney , der die Bestzeit lieferte.

Ski-WM: Schweiz wieder auf Gold-Kurs

Die besten Chancen auf eine dritte Goldmedaille bei der WM in Saalbach Hinterglemm haben die Schweizer, nachdem Monney, in der Spezialabfahrt am Sonntag Dritter, im ersten Teil der von Nebel beeinträchtigten Team-Kombination die beste Zeit vorlegte.