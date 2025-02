Wasmeiers WM-Horror mit Begleitschutz der GSG9

Wasmeiers WM-Horror mit Begleitschutz

Markus Wasmeier erinnert sich mit Schaudern an die Ski-WM 1991, die - genau wie in der vergangenen Woche - in Saalbach stattfand. Wegen einer latenten Gefahr infolge des Golfkrieges hatten die deutschen Athleten dort einen besonderen Begleitschutz.