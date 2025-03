„Wahnsinn, was für eine Fahrt”: Aicher feiert historischen Ski-Coup

Skirennläuferin Emma Aicher ist bei der zweiten Abfahrt im norwegischen Kvitfjell zu ihrem ersten Sieg im Weltcup gerast. Die 21 Jahre alte deutsche Hoffnungsträgerin gewann auf der Olympiapiste von 1994 mit 0,03 Sekunden Vorsprung vor Lauren Macuga aus den USA. Rang drei belegte Cornelia Hütter aus Österreich (+0,19 Sekunden) hinter der Aicher am Vortag als Zweite erstmals in ihrer Karriere auf das Podest im Weltcup gefahren war.

„Aicher führt, Wahnsinn… Wahnsinn… drei Hundertstel, die Uhr ist auf ihrer Seite. Was liefert die hier ab, was für eine Fahrt! (…) ‚That’s so funny‘ sagt sie. Das ist mehr als lustig, das ist großartig", war ZDF-Kommentator Julius Hilfenhaus in Ekstase, als sich Aicher überraschend an die Spitze setzte.