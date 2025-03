"Beeindruckend": Rebensburg lobt "Nachfolgerin" Aicher

Die frühere deutsche Skirennläuferin Viktoria Rebensburg hat ihre „Nachfolgerin“ Emma Aicher nach deren ersten Weltcup-Sieg in den höchsten Tönen gelobt. „Emma bringt sehr gute Anlagen mit, und das hat sie in Abschnitten immer wieder unter Beweis gestellt“, sagte die Olympiasiegerin bei Eurosport.de: „Dass sie es im Rennen aber auch so cool abrufen kann, ist die Kunst. Wie Emma das dann umgesetzt hat, war beeindruckend.“