Österreicherin zu Tränen gerührt - Shiffrin mit Rekord!

Einen erneuten Weltcupsieg verpasst und dennoch die nächste Bestmarke geknackt. Mikaela Shiffrin landete beim Slalom in Are nur auf dem dritten Platz, holt sich aber durch den Podestplatz erneut einen Rekord.

Die Ski-Dominatorin hatte nach dem ersten Durchgang noch in Führung gelegen, war dann aber nach Problemen mit der schwer zu fahrenden Strecke noch auf Rang drei abgerutscht.

Truppe nach erstem Weltcupsieg zu Tränen gerührt

Der Sieg ging an die Österreicherin Katharina Truppe, die ihren ersten Weltcupsieg überhaupt feiern konnte und nach ihrem Triumph zu Tränen gerührt war.

Dürr enttäuscht nach starkem ersten Durchgang

Skirennläuferin Lena Dürr hat das erhoffte Podest im dichten Schneetreiben von Are dagegen klar verpasst. Die 33-Jährige fiel im Finale des Weltcup-Slaloms in Schweden bei schwierigsten Bedingungen mit der schwächsten Laufzeit noch vom zweiten auf den siebten Platz zurück.

Dürr lag 0,79 Sekunden hinter der Bestzeit, Emma Aicher war eine Woche nach ihrem Abfahrtssieg in Kvitfjell/Norwegen im ersten Lauf ausgeschieden .

„Ich bin ganz schön enttäuscht“, sagte Dürr in der ARD, „ich bin so gar nicht in den Lauf gekommen - und dann reicht’s nicht. Ich habe versucht, den Kampf anzunehmen, aber das ist mir gar nicht gelungen.“