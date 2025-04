Nächster Wirbel um Ski-Supertalent

Ski-Wunderkind startet erst seit 2022 für Albanien

Warum Colturi dem albanischen Verband nun doch wieder den Rücken kehren will, ist noch nicht bekannt. In verschiedenen Medien wird lediglich spekuliert, ob dies finanzielle Ursachen haben könnte. Demnach fehle es in Albanien an Geld und Prestige, während sie in Italien schnell zu einem Aushängeschild werden könnte.