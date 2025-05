Vor Olympia-Saison: Ski-Star Straßer trifft mutige Entscheidung

Straßer mit Rossignol in Weltspitze präsent

Straßer fuhr neun Jahre lang Rossignol-Ski, machte das Ende der Zusammenarbeit jedoch am vergangenen Mittwoch offiziell. Straßer hat in seiner Laufbahn bereits vier Slalomrennen gewonnen, unter anderem in Kitzbühel, und erreichte 2023/24 Rang zwei in der Slalom-Gesamtwertung.