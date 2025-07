Folgen des Sturzes in Garmisch: Gelähmte Skirennfahrerin gerät auch finanziell in Not

Im Januar stürzt die tschechische Skifahrerin Tereza Nová in Garmisch schwer - auch ein halbes Jahr später sitzt sie weiterhin im Rollstuhl und steht vor einer auch finanziell schwierigen Situation.

Sechs Monate nach ihrem schweren Sturz in Garmisch-Partenkirchen kämpft Tereza Nová noch immer um ihre langfristige Genesung.

Wochenlang lag die Sportlerin im Koma, musste mehrere Operationen über sich ergehen lassen und wurde nach rund einem Monat in der Unfallklinik in Murnau zurück in ihre Heimat gebracht.