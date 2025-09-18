Neureuther nach Franzoso-Tod: "Trainings sicherer gestalten"

SID 18.09.2025 • 18:17 Uhr Für Deutschlands langjährigen Slalom-Star Felix Neureuther ist es alternativlos, dass sich Aktive und Vertreter des Weltverbandes zusammensetzen.

Deutschlands früherer Alpin-Star Felix Neureuther hat nach dem Tod des italienischen Weltcup-Skifahrers Matteo Franzoso höhere Sicherheitsstandards auch bei Trainingsfahrten gefordert.

Skifahren sei zwar „ein extrem gefährlicher Sport“, sagte der 41-Jährige dem SID im Rahmen des Powwow-Festivals in Düsseldorf, aber „man muss sich an einen Tisch setzen, die Athleten mit den Verbänden, mit der FIS (Weltverband; d. Red.) und sich überlegen, wie wir in Zukunft auch die Trainings sicherer gestalten können - für die Athletinnen und Athleten.“