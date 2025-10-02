Fast 18 Millionen Euro! Hirscher-Firma verzeichnet XXL-Verlust

SPORT1 02.10.2025 • 14:17 Uhr Ski-Superstar Marcel Hirscher muss einen gehörigen finanziellen Rückschlag hinnehmen. Seine Firma verzeichnet im vergangenen Jahr einen hohen Verlust.

Abseits der Skipiste hat Wintersport-Superstar Marcel Hirscher einen immensen finanziellen Rückschlag hinnehmen müssen.

Wie laut dem österreichischen Magazin Trend aus dem aktuellen Jahresabschluss hervorgeht, hat der Österreicher mit seinem Unternehmen Van Deer – Red Bull Sports Equipment GmbH einen Verlust von 17,9 Millionen Euro im vergangenen Jahr verzeichnet.

Fehlbetrag steigt um mehr als zwölf Millionen Euro

Im Jahr 2023 belief sich der Bilanzverlust auf „nur“ 5,7 Millionen Euro. Damit stieg der Betrag auf mehr als zwölf Millionen Euro Verlust in einem Zeitraum von einem Jahr an.

An dem Ski- und Skiausrüstungshersteller hält Hirscher mit seiner TMS Beteiligung GmbH 45 Prozent der Anteile. Die Mehrheit, 51 Prozent, liegt in den Händen von Red Bull. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet.

Die Verluste fallen allerdings in eine Phase des jungen Unternehmens, in der es große Investitionen tätigt. Ende September zog die Produktion der Marken Van Deer und Augment vom Oberpinzgau ins neu errichtete Fabrikgebäude in Scheffau im Lammertal um, wo voraussichtlich im Oktober Produktions­beginn sein soll. Bis zu 30.000 Paar Ski pro Jahr sollen dort produziert werden können.

Hirscher erlitt Kreuzbandriss nach Comeback

Hirscher gilt als einer der besten Skifahrer aller Zeiten. Zwischen 2012 und 2019 gewann der Österreicher achtmal in Folge den Gesamtweltcup. Hinzu kommen zwei olympische Goldmedaillen und sieben WM-Titel.