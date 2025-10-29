"Ich hörte nur krack": Ski-Star verrät schlimme Sturz-Details!

SPORT1 29.10.2025 • 13:13 Uhr Ski-Ass Marta Bassino meldet sich nach ihrem folgenreichen Sturz zu Wort und erklärt die Umstände des Unglücks.

Die italienische Skirennfahrerin Marta Bassino hat erstmals nach ihrem schweren Sturz im Training gesprochen und Details enthüllt.

Trotz bester Bedingungen im Schnalstal in Südtirol war die 29-Jährige auf einer langen Passage weggerutscht, ehe das Unglück seinen Lauf nahm.

„Mein linker Ski hakte ein, ich blieb abrupt hängen, das Knie verdrehte sich – und ich hörte nur krack. Da wusste ich sofort: Das war nicht gut", schilderte die zweimalige Weltmeisterin den folgenreichen Unfall dem Portal sportnews.bz.

Bassino erlitt dabei eine Fraktur des seitlichen Schienbeinkopfes am linken Bein und Schäden am inneren Seitenband des Knies.

Ski Alpin: Olympia-Traum von Bassino ist geplatzt

Der Traum von einer Medaille bei den Olympischen Spielen (6. bis 22 Februar) in ihrer Heimat ist für die Italienerin dadurch vorzeitig geplatzt. Noch vor drei Jahren hatte sich die 29-Jährige im Olympia-Austragungsort in Cortina d’Ampezzo zur Weltmeisterin im Parallelrennen gekrönt.