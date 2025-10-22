Ski Alpin: Verletzungsschock! Bassino bangt um Olympia

Wenige Tage vor dem Auftakt der Skiweltcup-Saison in Sölden muss das italienische Team eine schwere Verletzung verkraften. Wie der italienische Verband (FISI) offiziell verkündete, hat sich Ski-Star Marta Bassino bei einem Trainingssturz im Schnalstal eine Fraktur des linken Schienbeinkopfes zugezogen.
Ski-Star bangt um Olympia
Während italienische Medien von einem mehrwöchigen Ausfall ausgehen, erklärte der Verband nicht, wie lange Bassino tatsächlich fehlen wird. Allerdings soll sich Bassino kurzfristig in die Klinik La Madonnina in Mailand begeben, um sich einer Operation zu unterziehen.
Sieben Weltcupsiege: Bassino hofft auf Olympia 2026
Unklar ist aufgrund der Schwere der Verletzung auch, ob die Super-G-Weltmeisterin von 2023 im kommenden Februar an den Olympischen Spielen im heimischen Cortina d’Ampezzo teilnehmen kann. In der vorherigen Woche hatte sich bereits Teamkollegin Marta Rossetti beim Training in Südtirol verletzt.
Neben ihrem WM-Titel zählen eine Goldmedaille im Parallelrennen bei den Weltmeisterschaften in Cortina 2021, der erste Platz im Riesenslalom-Weltcup 2021 sowie sieben Weltcupsiege zu den größten Erfolgen der Italienerin. Abgesehen von einem Coup in der Abfahrt stammen diese Siege aus dem Riesenslalom.