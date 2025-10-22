Ski Alpin: Verletzungsschock! Bassino bangt um Olympia

Niklas Senger 22.10.2025 • 19:13 Uhr Italiens Ski-Star Marta Bassino muss um ihre Teilnahme bei den Olympischen Spielen im Februar bangen. Eine Trainingsverletzung bremst Bassino kurz vor dem Weltcup-Start in Sölden aus.

Wenige Tage vor dem Auftakt der Skiweltcup-Saison in Sölden muss das italienische Team eine schwere Verletzung verkraften. Wie der italienische Verband (FISI) offiziell verkündete, hat sich Ski-Star Marta Bassino bei einem Trainingssturz im Schnalstal eine Fraktur des linken Schienbeinkopfes zugezogen.

Während italienische Medien von einem mehrwöchigen Ausfall ausgehen, erklärte der Verband nicht, wie lange Bassino tatsächlich fehlen wird. Allerdings soll sich Bassino kurzfristig in die Klinik La Madonnina in Mailand begeben, um sich einer Operation zu unterziehen.

Sieben Weltcupsiege: Bassino hofft auf Olympia 2026

Unklar ist aufgrund der Schwere der Verletzung auch, ob die Super-G-Weltmeisterin von 2023 im kommenden Februar an den Olympischen Spielen im heimischen Cortina d’Ampezzo teilnehmen kann. In der vorherigen Woche hatte sich bereits Teamkollegin Marta Rossetti beim Training in Südtirol verletzt.