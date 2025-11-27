Bittere Gewissheit für Ski-Alpin-Superstar

SID 27.11.2025 • 10:43 Uhr Die Schweizer Skirennläuferin Lara Gut-Behrami erleidet einen Kreuzbandriss und verpasst Olympia. Ihre weitere Zukunft lässt sie aber offen.

Der große Traum von Olympia ist für die Schweizer Skirennläuferin Lara Gut-Behrami geplatzt. Die 34-Jährige erlitt bei einem schweren Trainingssturz in Copper Mountain/USA einen Kreuzbandriss, einen Innenbandriss und einen Meniskusriss im linken Knie und fällt für den Rest der Saison aus.

Dies teilte der Verband Swiss Ski am Donnerstag nach Untersuchungen in der Schweiz mit. Gut-Behrami wird nächste Woche operiert.

Ihre Pläne, nach dem Winter ihre Karriere beenden zu wollen, stellte die Super-G-Olympiasiegerin nun erst einmal zurück. „Mein Ziel ist, mich vollständig von dieser Verletzung zu erholen und wieder meine volle Leistungsfähigkeit zu erreichen. Erst dann werde ich wissen, was die Zukunft für mich bereithält“, sagte Gut-Behrami.

Gut-Behrami verpasst Olympia: „Ganz anders vorgestellt“

Ihre schwere Verletzung wollte die Schweizerin nicht dramatisieren. Sie habe sich die nächsten Monate zwar „ganz anders vorgestellt“, so die zweimalige Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin. Aber man habe „in letzter Zeit dramatische Ereignisse erlebt in unserem Sport, tödliche Unfälle junger Athletinnen und Athleten. Ich bin der Meinung, dass eine Knieverletzung, so komplex sie auch sein mag, nicht als Tragödie betrachtet werden kann.“