Droht nach Horror-Sturz sogar das Karriereende? Große Sorgen um Ski-Star!

Niklas Trettin 21.11.2025 • 10:54 Uhr Die Schweizer Skifahrerin Lara Gut-Behrami ist beim Training in Nordamerika schwer gestürzt. Möglicherweise könnten die dabei erlittenen Verletzungen sogar ihre Karriere vorzeitig beenden.

Große Sorgen um Lara Gut-Behrami: Die Schweizerin ist beim Training in Copper Mountain (USA) schwer gestürzt. Erste Abklärungen vor Ort deuten laut Swiss-Ski vom Freitag auf eine Verletzung am linken Knie hin. Laut der Tageszeitung Blick hat sich die 34-Jährige außerdem eine Gehirnerschütterung zugezogen.

Jetzt werde Gut-Behrami so schnell wie möglich in die Schweiz zurückkehren, um umfassende medizinische Untersuchungen durchführen zu lassen. Befürchtet werden Medienberichten zufolge ein Kreuzbandriss und ein Meniskusschaden.

Fährt Ski-Superstar Gut-Behrami nie wieder im Weltcup?

Sollten sich die Vermutungen bestätigen, würde dies wohl dem vorzeitigen Ende ihrer Karriere gleichkommen. Gut-Behrami hat bereits angekündigt, dass die laufende Saison ihre letzte ist. Dem Vernehmen nach stürzte sie, weil sie aufgrund schlechter Sichtverhältnisse zu nah an ein Tor herangefahren war und mit der Hand hängen blieb. Bei einer darauffolgenden Welle kam sie dann zu Fall.

Gut-Behrami gehört schon seit vielen Jahren zu den Stars im alpinen Skizirkus. Sie gewann zweimal den Gesamtweltcup und holte sieben kleine Kristallkugeln für die verschiedenen Disziplinwertungen. Zudem wurde sie 2022 Olympiasiegerin im Super-G, zweimal Weltmeisterin und feierte insgesamt 48 Weltcupsiege.