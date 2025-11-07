Deutscher Ski-Star enthüllt Rücktrittsgedanken

SPORT1 07.11.2025 • 12:34 Uhr Alexander Schmid dachte nach zwei Kreuzbandrissen über sein Karriereende nach.

Gäbe es die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo nicht, hätte Skirennfahrer Alexander Schmid seine Karriere womöglich bereits beendet.

Zumindest dachte der 31-Jährige nach zwei Kreuzbandrissen in nur 21 Monaten darüber nach, verwarf den Gedanken allerdings zum Glück.

„Ich habe kurzzeitig mit dem Gedanken gespielt, meine Karriere zu beenden“, sagte Schmid bei Eurosport. Warum machte er doch weiter? „Ich wollte Olympia noch im europäischen Raum erleben.“

Schmid holt Punkte beim Weltcup-Comeback

Beim Saisonauftakt in Sölden gelang ihm nun ein erfolgreiches Comeback im Weltcup-Zirkus. Mit Platz 27 beim Riesenslalom holte er sogar vier Weltcup-Punkte.

„Ich bin aber superhappy, dass ich am Start war und dann auch noch in die Punkte fahren konnte“, sagte der Deutsche und verriet: „Ich wusste nicht, ob ich starten soll, weil ich noch nicht so viele Trainingstage hinter mir habe.“