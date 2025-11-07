Doch noch Chancen auf Olympia? Ski-Star lässt aufhorchen

Daniel Höhn 07.11.2025 • 14:16 Uhr Gibt es doch noch Hoffnung, dass Federica Brignone an den Olympischen Winterspielen teilnimmt? Eine Teamkollegin glaubt daran.

Nachdem sich Federica Brignone bei den italienischen Meisterschaften einen Schien- und Wadenbeinbruch sowie einen Kreuzbandriss erlitten hatte, glaubte kaum noch jemand daran, dass sie bis zu den Olympischen Winterspielen im kommenden Jahr fit wird.

Ihre Teamkollegin Sofia Goggia gibt sich indes hoffnungsvoll, dass Brignone ein Olympia-Comeback schafft. „Bei Brignone sieht es dagegen danach aus, als würde sie Ende November auf die Skier zurückkehren. Wünschen wir ihr viel Glück“, sagte sie bei RaiRadio2.

Brignone vor kurzem eher pessimistisch

Brignone, die eigentlich nicht über ihre Comeback-Pläne spricht, hatte erst kürzlich ein Update gegeben. Dort zeigte sich die Gesamtweltcupsiegerin eher pessimistisch, ob es mit den Olympischen Winterspielen noch klappt.