Riesenslalom: Dürr Sechste in Copper Mountain

SID 29.11.2025 • 22:32 Uhr Die 34-Jährige Lena Dürr holt beim Sieg der Neuseeländerin Alice Robinson ihr bislang bestes Ergebnis in dieser Disziplin.

Skirennläuferin Lena Dürr hat in Copper Mountain die große Chance auf ihren ersten Podiumsplatz in einem Weltcup-Riesenslalom liegen lassen. Im US-Bundesstaat Colorado kam die 34-Jährige aus München auf den sechsten Rang, holte aber ihr bislang bestes Ergebnis in dieser Disziplin. Nach dem ersten Durchgang hatte Dürr auf Position vier gelegen.

Es siegte die Neuseeländerin Alice Robinson, WM-Zweite von Saalbach, vor Julia Scheib aus Österreich, die den ersten Riesenslalom des Olympiawinters in Sölden überraschend gewonnen hatte. Slalom-Spezialistin Dürr, der nur 0,36 Sekunden zum Podium fehlten, verpasste nach einer starken Vorstellung ihren insgesamt 18. Sprung aufs Treppchen.

Aicher verpasste Durchgang zwei

Für Emma Aicher lief es dagegen überhaupt nicht. Als 47. (+4,10 Sekunden) verpasste die 22-Jährige klar den zweiten Durchgang, auch Fabiana Dorigo (39./+3,24) und Jessica Hilzinger (41./+3,46) schafften es nicht unter die besten 30. Skikönigin Mikaela Shiffrin (USA) hatte beim Heimspiel große Probleme und musste sich mit dem 14. Platz zufriedengeben (+2,08).