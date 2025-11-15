Ski Alpin: Der Slalom der Frauen in Levi live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 15.11.2025 • 08:00 Uhr Nach dem Auftakt in Sölden steht im alpinen Skisport das zweite Weltcup-Wochenende des Winters auf dem Programm. Die Slalom-Asse um Lena Dürr versammeln sich im finnischen Levi.

Für die alpinen Skistars steht das zweite Weltcup-Wochenende des Winters bevor! Nach dem Auftakt mit dem Riesenslalom in Sölden geht es diesmal im finnischen Levi zur Sache. Die Frauen kämpfen am Samstag im ersten Slalom der neuen Saison um die besten Plätze. Der erste Durchgang startet um 10 Uhr, das Finale folgt ab 13 Uhr.

Lena Dürr, Emma Aicher, Jessica Hilzinger und Romy Ertl stehen für den Deutschen Skiverband (DSV) am Start, wobei besonders große Hoffnungen auf Dürr ruhen. Die 34-Jährige vom SV Germering schaffte 2021 in Levi mit zwei dritten Plätzen ihren Durchbruch. Im letzten Jahr wurde sie Dritte. Als Top-Favoritinnen gelten jedoch Mikaela Shiffrin aus den USA und die Kroatin Zrinka Ljutic.

Ski Alpin: Hier können Sie den Slalom in Levi live verfolgen

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Livestream: sportstudio.de, DAZN

sportstudio.de, DAZN Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Premiere für Ertl

Im Vorfeld sagte sie, sie wisse gar nicht, weshalb ihr der Hang in Finnland so gut liege. „Meine Bilanz in Levi war in den letzten Jahren nicht so schlecht, das ist natürlich im Hinterkopf. Und es gibt mir deutlich mehr Sicherheit, als dass es mir Stress oder Druck machen würde“, sagte Dürr. „Es ist schön, an solche Orte zurückkommen zu können. Ich weiß, was ich zu tun habe.“

Auch Ertl wird im Fokus stehen. Ihre Mutter Martina gewann zweimal WM-Gold und drei Medaillen bei Olympischen Spielen. Nun steht die 18-Jährige vor ihrem Debüt im alpinen Weltcup. „Ich freue mich riesig“, sagte sie, „da geht für mich ein richtig großer Kindheitstraum in Erfüllung, mit Athletinnen wie Lena Dürr und Mikaela Shiffrin am Start zu stehen.“