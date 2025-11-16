Ski Alpin: Der Slalom der Herren in Levi live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 16.11.2025 • 08:00 Uhr Nach dem Auftakt in Sölden steht im alpinen Skisport das zweite Weltcup-Wochenende auf dem Programm. Die Slalom-Asse um Linus Straßer versammeln sich im finnischen Levi.

Nach den Damen gehen am Sonntag auch die Herren im ersten Weltcup-Slalom der Saison an den Start. Der erste Durchgang im finnischen Levi startet um 10 Uhr, das Finale folgt ab 13 Uhr.

Die Hoffnungen des Deutschen Skiverbandes (DSV) ruhen auf Linus Straßer. Der WM-Dritte strebt im Olympia-Winter die nächste Medaille an.

Ski Alpin: Hier können Sie den Slalom in Levi live verfolgen

TV: Eurosport

Eurosport Livestream: sportstudio.de, DAZN

sportstudio.de, DAZN Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Aus deutscher Sicht kehrt außerdem der Allgäuer Sebastian Holzmann nach seinem Kreuzbandriss in Levi in den Weltcup zurück. Der 32-Jährige peilt eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo an.

Hirschers Saisonauftakt verzögert sich

In Finnland nicht am Start ist Marcel Hirscher. Der Saisonauftakt des siebenmaligen Gesamtweltcupsiegers verzögert sich, da sich der 36-Jährige nach einer „hartnäckigen Erkrankung“ noch nicht fit genug fühle.