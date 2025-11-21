Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Ski Alpin
Ski Alpin
NEWS
KALENDER
WELTCUPSTÄNDE
ERGEBNISSE
TICKER
Ski Alpin>

Tochter von deutscher Ski-Legende aus Kader gestrichen!

Legenden-Tochter aus Kader gestrichen

Erst am vergangenen Wochenende hatte Romy Ertl ihren ersten Auftritt auf höchster Ebene. Auf ihren zweiten Einsatz muss die 18-Jährige allerdings noch warten – sie gehört vorerst nicht mehr zum deutschen Weltcup-Kader.
Romy Ertl fährt nicht mit nach Gurgl
Romy Ertl fährt nicht mit nach Gurgl
© IMAGO/Shutterstock
SPORT1
Erst am vergangenen Wochenende hatte Romy Ertl ihren ersten Auftritt auf höchster Ebene. Auf ihren zweiten Einsatz muss die 18-Jährige allerdings noch warten – sie gehört vorerst nicht mehr zum deutschen Weltcup-Kader.

Nach ihrem Debüt in Levi muss Romy Ertl vorerst auf eine weitere Chance im Weltcup warten. Der Deutsche Skiverband (DSV) hat die 18 Jahre alte Nachwuchshoffnung nicht für den am Sonntag stattfindenden Slalom im österreichischen Gurgl nominiert.

Eine Reaktion auf Ertls frühes Ausscheiden ist die Maßnahme nicht. Vielmehr stand von Beginn der Saison fest, dass sie auch immer wieder im zweitklassigen Europacup zum Einsatz kommen und dort wertvolle Erfahrungen sammeln soll.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Mutter Martina Ertl ist eine deutsche Ski-Legende

Ihre Mutter Martina Ertl gewann 2001 (Kombination) und 2005 (Mannschaft) WM-Gold, bei Olympia holte sie zweimal Silber (1994 Riesenslalom, 1998 Kombination) und einmal Bronze (2002 Kombination). Im Weltcup gelangen Martina Ertl zwischen 1994 und 2003 14 Siege, davon zehn in ihrer Spezialdisziplin Riesenslalom. Nun durfte Tochter Romy ebenfalls zum ersten Mal Weltcup-Luft schnuppern.

Dass Romy Ertl den Namen berühmter Eltern trägt, sieht sie nicht – wie manche andere – als Last. Vor allem nicht, weil sie sich in den gleichen Spuren bewegt. „Für mich ist es eigentlich nur ein Privileg, den Namen Ertl zu tragen und auch ein bisschen in die Fußstapfen meiner Mutter treten zu können“, sagte Ertl zuletzt.

„Ich freue mich riesig, am Samstag in Levi mein erstes Weltcup-Rennen fahren zu dürfen. Da geht für mich ein richtig großer Kindheitstraum in Erfüllung“, wurde Ertl im Vorfeld des Rennens in Levi vom Verband zitiert.

Für den Weltcup in Gurgl nimmt der DSV nur drei Athletinnen mit: Lena Dürr, Emma Aicher und Jessica Hilzinger.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite