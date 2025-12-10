Karriereende? Ski-Star Vonn lässt mit weiteren Details aufhorchen

SPORT1 10.12.2025 • 15:42 Uhr Dass Lindsey Vonn ihre Karriere bald beenden wird, hat sie bereits verraten. Nun nennt die US-Amerikanerin weitere Details zum genauen Zeitpunkt.

Für Lindsey Vonn sind die Olympischen Spiele im kommenden Jahr das letzte große Abenteuer ihrer Karriere. Noch ein weiteres Jahr möchte die US-Amerikanerin nicht Teil des Ski-Alpin-Geschehens sein. Doch wann genau wird sie zurücktreten? Nach den Wettkämpfen in Cortina d’Ampezzo oder erst am Ende der Weltcup-Saison? Dazu hat sich die 41-Jährige nun geäußert.

Bis zum Ende der Weltcup-Saison gehe es lediglich, „wenn ich noch einen Titel gewinnen kann“, verriet Vonn in einem Interview mit Eurosport und fügte hinzu: „Sonst ist am 12. Februar (Super-G, Anm. d. Red.) mein letztes Rennen.“ Nach dem laufenden Winter soll zum zweiten Mal nach 2019 und dann endgültig Schluss sein.

Zur Saison 2024/25 kehrte die Speed-Queen noch einmal in den Weltcup zurück und wollte es allen ein letztes Mal beweisen – und das mit einer Teilprothese im Knie. Bereits in ihren zweiten und dritten Rennen in St. Anton fuhr sie auf die Plätze sechs und vier. Beim Saisonabschluss in Sun Valley stand sie als Zweite erstmals nach ihrem Comeback wieder auf dem Podest.

Ski Alpin: So blickt Vonn in die Zukunft

Bei Olympia soll es für Vonn nun noch ein Stück weiter nach vorne gehen, ehe sie ihre Ski endgültig in die Ecke stellt.

„Ich hatte die letzten sechs Jahre ein hervorragendes Leben ohne Skifahren“, sagte sie. Das soll auch später wieder der Fall sein. „Ich habe ein paar meiner Geschäfte für mein Comeback auf Eis gelegt. Generell hoffe ich, dass sich ein paar Dinge ändern werden. Vielleicht habe ich mich auch verändert und es ergeben sich nach Februar neue Möglichkeiten für mich.“

Auch über ihr Vermächtnis für den Skisport sprach sie: „Ich hoffe, dass letztlich nicht nur die Siege und Misserfolge gesehen werden, sondern wie ich mich wieder aufgerappelt habe. Das eint uns doch alle: Jeder hat seine Herausforderungen im Leben und kämpft gegen gewisse Dinge an. Nur weil du 41 bist, heißt das ja nicht, dass du dich nach einer gewissen Norm verhalten musst.“