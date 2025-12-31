Ex-Ski-Star enthüllt Essstörung

Benedikt Lohr 31.12.2025 • 15:32 Uhr Die ehemalige österreichische Skirennfahrerin Marie-Therese Sporer kämpft seit mehreren Monaten mit einer Essstörung und macht dies jetzt öffentlich. Sie spricht offen über ihre Erfahrungen und will anderen Mut machen.

Die ehemalige österreichische Skirennfahrerin Marie-Therese Sporer hat öffentlich gemacht, dass sie seit mehreren Monaten mit einer Essstörung kämpft.

In einem emotionalen Instagram-Post schrieb die 29-Jährige: „Ich habe immer versucht, hier offen und ehrlich zu sein, und deshalb möchte ich euch über eine persönliche Entwicklung informieren. Vor Kurzem habe ich endlich den Mut gefunden, Hilfe zu suchen und mit einer Behandlung zu beginnen.“

„Das hat mein ganzes Leben beeinträchtigt“

Sie gestand weiter: „Das hat mein ganzes Leben beeinträchtigt, und in den letzten Wochen hatte ich nicht mehr die Energie, so zu tun, als ginge es mir gut.“ Gleichzeitig betonte Sporer, dass sie ein starkes Umfeld habe: „Ich weiß, dass ich nicht allein bin.“

Mit ihrem Post möchte Sporer anderen Betroffenen Mut machen: „Viele Menschen, auch Sportler, kämpfen mit dieser Krankheit. Mit meiner Offenheit möchte ich andere ermutigen, sich dieser Herausforderung zu stellen und darüber zu sprechen.“

Außerdem ergänzte sie: „Psychische Erkrankungen oder Essstörungen sollten nicht mit Scham oder Angst verbunden sein, sondern zeigen, wie stark wir wirklich sind.“

Rückschläge prägen Sporers Karriere

Neben diesen gesundheitlichen Herausforderungen hatte Sporer während ihrer Karriere immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

Zahlreiche Rückschläge wie vier schwere Knieverletzungen, mehrere Knochenbrüche und ein Trainingssturz 2021, bei dem sie sich die Schulter brach, erschwerten ihren Weg.

Die Ex-Skirennfahrerin beendete ihre Karriere im Frühjahr 2024 mit 27 Jahren. In 38 Weltcuprennen war Platz 13 ihr Bestresultat, dazu kamen 66 Europacup-Rennen mit einem Sieg.