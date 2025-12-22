SID 22.12.2025 • 14:29 Uhr Linus Straßer sucht weiter nach seiner Bestform. Beim Slalom in Alta Badia belegt der Münchner Rang 17.

Skirennläufer Linus Straßer ist im Olympia-Winter weiter auf der Suche nach seiner Bestform. Beim vierten Slalom der Saison im italienischen Alta Badia belegte der WM-Dritte den 17. Rang.

Er lag am Ende 1,33 Sekunden hinter Sieger Atle Lie McGrath (Norwegen), zu einem Platz auf dem Podium, auf dem außerdem Clement Noel (Frankreich/+0,30 Sekunden) und Weltmeister Loic Meillard (Schweiz/+0,39) standen, fehlten ihm 0,94 Sekunden.

In den ersten beiden Slalom-Rennen hatte Straßer, der im Sommer einen Materialwechsel vollzog, noch die Plätze 13 und 8 belegt, danach war er in Val d’Isère nicht in den Finallauf gekommen.

Straßer kritisiert den Streckenverlauf

In Alta Badia störte ihn vor allem das Flachstück vor dem Ziel: „Bei allem Respekt“, sagte er im BR, „aber unten runter, das war Hochgeschwindigkeits-Arschwackeln“.