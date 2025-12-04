Nächster Sturz! Schock für Olympiasiegerin

SID 04.12.2025 • 19:18 Uhr Die Schweizerin Corinne Suter kommt in ihrer Heimat zu Fall und muss pausieren.

Nächster Rückschlag für die Schweizer Skirennläuferinnen: Nach Lara Gut-Behrami hat es jetzt auch deren Teamkollegin Corinne Suter erwischt.

Die Abfahrtsolympiasiegerin stürzte am Mittwoch im Training in St. Moritz.

Dabei hat sie sich einer Mitteilung ihres Verbandes zufolge einen Muskelfaserriss im linken Unterschenkel, eine Prellung des linken Kniegelenks und einen nicht verschobenen Bruch im Bereich des rechten Rückfußes zugezogen. Eine Operation sei jedoch nicht erforderlich.

Ski Alpin: So lange wird Suter verletzt fehlen

Suter (31) muss aber „voraussichtlich etwa einen Monat“ auf Skifahren verzichten. Ihr Start bei den Olympischen Spielen im Februar sollte damit nicht gefährdet sein.