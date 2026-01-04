Mit Nummer 70! Underdog schreibt Ski-Geschichte

Moritz Thienen 04.01.2026 • 14:29 Uhr Noa Szollos aus Israel holt die ersten Weltcup-Punkte für ihr Land. Für den Erfolg winkt der Skifahrerin eine tierische Belohnung.

Die Israelin fuhr mit Startnummer 70 noch sensationell als 22. in den zweiten Durchgang. In diesem war sie dann eher auf Sicherheit bedacht, fiel zurück - und holte als 28. dennoch die ersten Weltcup-Punkte für Israel in der Geschichte des Skisports.

„Ich bin unglaublich stolz“, sagte Szollos nach dem Rennen im ZDF: „Ich habe zwei ältere Brüder, die auch im Weltcup fahren. Der jüngere der beiden war schon mal ganz nah dran. Eigentlich habe ich immer gedacht, dass er es mir vormacht und ich es nachmachen werde. Dass doch ich es jetzt als Erste geschafft habe, ist ganz speziell.“

Ihre beiden Brüder Barnabas (Ski Alpin und Skicross) und Benjamin (Ski Alpin) starten beide ebenfalls für Israel. Einen Weltcup-Punkt konnten beide noch nicht holen.

Ski Alpin: Szollos winkt für Erfolg eine Katze

Die 22-Jährige gab anschließend zu, dass sie den zweiten Durchgang einfach nur ins Ziel bringen wollte, um Ski-Geschichte zu schreiben.

„Ich war am Start schon sehr nervös. Ich habe mir eigentlich mal vorgenommen, dass ich, sollte ich irgendwann mal in den zweiten Durchgang kommen, dann genauso pushe wie im ersten Durchgang“, sagte Szollos.

„Das ist mir nicht gelungen“, sagte die Israelin lachend: „Das war schon eher eine Sicherheitsfahrt. Jetzt habe ich meine ersten Punkte und nächstes Mal greife ich auch im zweiten Durchgang voll an.“