Rast besiegt Shiffrin - Aicher und Dürr solide

Die Schweizer Weltmeisterin beendet die Slalom-Dominanz der Amerikanerin. Die Deutschen lassen einen leichten Aufwind erkennen.

Die deutschen Skirennläuferinnen haben das neue Jahr trotz einiger Patzer mit zwei guten Resultaten begonnen. Beim Slalom im slowenischen Kranjska Gora belegten Emma Aicher und Lena Dürr die Plätze acht und elf. Rund einen Monat vor dem Beginn der Olympischen Spiele ließen dabei beide eine Steigerung nach zuletzt eher durchwachsenen Ergebnissen erkennen.