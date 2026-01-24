Hundertstel-Krimi auf der Streif: Odermatt knapp geschlagen

SID 24.01.2026 • 12:56 Uhr Zum dritten Mal Platz zwei: Für den Schweizer Topstar will es in Kitzbühel einfach nicht mit dem Abfahrtstriumph klappen.

Der Schweizer Ski-Held Marco Odermatt ist wieder am ersehnten Abfahrtssieg auf der Streif vorbeigerast - und diesmal war es so knapp wie nie: Beim legendären Speed-Highlight in Kitzbühel musste sich der Weltmeister von 2023 mit sieben Hundertstel Rückstand auf Italiens Aufsteiger Giovanni Franzoni zum dritten Mal in seiner Karriere mit Platz zwei am Hahnenkamm geschlagen geben. Am Vortag hatte Odermatt noch den Super-G dominiert.

„Heute gab es nur eins und das war der Sieg, das wusste ich, das wusste jeder. Wenn man den um sieben Hundertstel verpasst, dann tut das weh“, sagte Odermatt in der ARD.

Franzoni siegt auf der Streif: „Zittere am ganzen Körper“

Franzoni gelang mit Startnummer zwei eine Traumfahrt, an seine 1:52,31 Minuten kam nur noch Odermatt mit der Nummer zwölf heran. „Es ist verrückt, ich zittere am ganzen Körper“, sagte Franzoni, der nach seinem Triumph seine Tränen nicht zurückhalten konnte.

Der Franzose Maxence Muzaton, als 29. ins Rennen gegangen, lag zur Streckenhälfte mehr als eine halbe Sekunde vor Franzoni und auch noch bei der vorletzten Zwischenzeit vorne, letztlich reichte es zu Platz drei (+0,39).

Viel Prominenz unter den Zuschauern

Franzoni sorgte für den ersten Sieg des italienischen Teams beim berühmtesten Abfahrtsrennen der Welt seit Dominik Paris 2019. Der 24-Jährige hatte erst in der Vorwoche beim Super-G in Wengen seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert, nun gelang ihm ausgerechnet auf der größtmöglichen Bühne und vor Promis wie Arnold Schwarzenegger, Bernie Ecclestone, Jürgen Klopp und Zlatan Ibrahimovic der erste Abfahrtserfolg.

Sieben Weltcup-Abfahrten hat Odermatt bereits gewonnen, in Kitzbühel will es aber nicht klappen - entsprechend angesäuert zeigte sich der Dominator nach dem Rennen.

2022 war er mit 21 Hundertsteln hinter Landsmann Beat Feuz Zweiter geworden, zwei Jahre später lag er in der zweiten Abfahrt satte 91 Hundertstel hinter dem Franzosen Cyprien Sarrazin, nachdem er am Vortag Dritter geworden war.

Baumann abgeschlagen

Einen Tag nach dem deutschen Debakel im Super-G fuhr Romed Baumann weit an einer Spitzenposition vorbei. Der 40-Jährige, der 2008 noch für Österreich in Kitzbühel debütiert hatte und 2012 Zweiter geworden war, hatte 2,64 Sekunden Rückstand.