Ski Alpin: Heftiger Sturz überschattet Zauchensee-Abfahrt

Dominik Hager 10.01.2026 • 13:01 Uhr Magdalena Egger kommt bei der Weltcup-Abfahrt in Zauchensee böse zu Fall und landet im Fangnetz. Die Österreicherin kann sich zwar zunächst aufrichten, muss letztlich aber doch mit dem Helikopter ins Tal transportiert werden.

Ein schwerer Sturz der Österreicherin Magdalena Egger hat die Damen-Abfahrt in Zauchensee überschattet. Die 24-Jährige verlor in einer schnellen und mit Schlägen versehenen Linkskurve die Balance und krachte mit hoher Intensität in das Fangnetz.

„Nein, nein, nein, nein“, durchfuhr es die Eurosport-Expertin Martina Lechner. „Sie hat einen leichten Schlag bekommen, oh nein. Da halten die Damen im Ziel den Atem an. Der Außenski verhakt sich mit dem Innenski, dann bist du unterwegs wie auf rohen Eiern. Das wurde ihr zum Verhängnis“, kommentierte das ehemalige österreichische Alpin-Ass den Sturz ihrer Landsfrau.

Egger zieht sich blutige Nase zu: Abfahr-Versuch scheitert

Sofort eilten einige Betreuer zur Unfallstelle und halfen der Rennfahrerin, sich aus dem Netz und dem tiefen Schnee zu befreien. Die an der Nase blutende Egger konnte sich mit der Unterstützung der Betreuer aufrichten. Die Speed-Spezialistin stieg wenig später sogar in ihre Ski, um aus eigener Kraft in den Zielbereich zu fahren.

Nach wenigen Metern schüttelte sie jedoch den Kopf, rutschte zu den Betreuern zurück und setzte sich auf den Boden. Folgerichtig musste sie schließlich doch mit dem Helikopter abtransportiert werden. Untersuchungen werden zeigen, ob sich Egger gravierendere Verletzungen zugezogen hat.

Das Rennen musste nach dem Sturz von Egger (Startnummer 17) für einige Zeit unterbrochen werden. Lindsey Vonn konnte sich wenige Minuten davor nach einer fast fehlerfreien Fahrt an die Spitze setzen.

Schwere Bedingungen in Zauchensee

Der Start der Abfahrt in Zauchensee musste wegen ergiebiger Schneefälle in den vergangenen Tagen nach unten verlegt werden. Zuvor war ein Trainingsdurchgang den Bedingungen zum Opfer gefallen.