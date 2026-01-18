Ski Alpin: Bestürzung und Tränen nach Sturz von Olympia-Favoritin

Moritz Thienen 18.01.2026 • 12:58 Uhr Alice Robinson stürzt beim Super-G von Tarvisio schwer. Ihre Konkurrentinnen zeigen sich geschockt, die Neuseeländerin weint im Zielbereich.

Diese Bilder machen große Sorgen! Knapp drei Wochen vor dem Start der Olympischen Spiele stürzte Mitfavoritin Alice Robinson im Super-G von Tarvisio schwer.

Die Neuseeländerin wurde kurz vor dem Ziel ausgehebelt und stürzte beim Versuch, sich auf den Skiern zu halten. Robinson verlor einen Ski und rutschte anschließend kopfüber sogar noch ins Ziel.

Der Schreck über den Sturz der Top-Athletin war ihren Konkurrentinnen ins Gesicht geschrieben. Rennsiegerin Emma Aicher schlug gleich schockiert ihre Hände über dem Kopf zusammen, Sofia Goggia eilte sogar in den Zielbereich, um nach der Neuseeländerin zu schauen.

Wie schwer sich Robinson verletzt hat, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch offen. Die Bilder aus dem Zielbereich lassen aber nichts Gutes erahnen: Die 24-Jährige saß völlig aufgelöst und weinend im Behandlungszelt.

Ski Alpin: Robinson gilt als eine der Olympia-Favoritinnen

Klar ist: So kurz vor den Olympischen Spielen kann jede Verletzung, selbst die kleinste, gleich für das Aus sorgen oder zumindest die Leistungsfähigkeit einschränken.

Die Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo starten am 6. Februar. Robinson zählt sowohl im Super-G als auch im Riesenslalom zu den großen Favoritinnen. Das Super-G-Rennen steht am 12. Februar an, der Riesenslalom am 15. Februar.