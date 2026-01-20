Ski Alpin: Süße Baby-News von Superstar

Ski-Star Henrik Kristoffersen wird zum zweiten Mal Vater. Das verkündeten er und seine Frau Tonje bei Instagram.
Henrik Kristoffersen wird wieder Vater
© IMAGO/GEPA pictures
„Big brother loading… Little sister on the way“, hatte Kristoffersen bei Instagram zu einem Bild geschrieben, welches seinen Sohn Emil zeigt. Daneben liegt ein Ultraschall-Bild, auf dem die Schwester des Jungen zu sehen ist.
Ski Alpin: Schöne Nachricht nach Wengen-Wirbel
In den Kommentaren gab es zahlreiche Glückwünsche an das Paar.
Für Kristoffersen ist das nach dem Wirbel in Wengen eine schöne Nachricht. Trotz seines 100. Weltcup-Podiums hatte er die Pistenbedingungen scharf kritisiert.