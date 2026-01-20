Newsticker
Ski Alpin>

Ski Alpin: Süße Baby-News von Superstar

Süße Baby-News von Ski-Star

Nachwuchs im Hause Kristoffersen. Der Ski-Star wird zum zweiten Mal Vater.
Henrik Kristoffersen wird wieder Vater
Henrik Kristoffersen wird wieder Vater
© IMAGO/GEPA pictures
Daniel Höhn
Nachwuchs im Hause Kristoffersen. Der Ski-Star wird zum zweiten Mal Vater.

Ski-Star Henrik Kristoffersen wird zum zweiten Mal Vater. Das verkündeten er und seine Frau Tonje bei Instagram.

„Big brother loading… Little sister on the way“, hatte Kristoffersen bei Instagram zu einem Bild geschrieben, welches seinen Sohn Emil zeigt. Daneben liegt ein Ultraschall-Bild, auf dem die Schwester des Jungen zu sehen ist.

Ski Alpin: Schöne Nachricht nach Wengen-Wirbel

In den Kommentaren gab es zahlreiche Glückwünsche an das Paar.

Für Kristoffersen ist das nach dem Wirbel in Wengen eine schöne Nachricht. Trotz seines 100. Weltcup-Podiums hatte er die Pistenbedingungen scharf kritisiert.

