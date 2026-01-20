Ski Alpin: Überraschung um Ski-Star Aicher - zweite Chance für Tochter von Legende

SPORT1 20.01.2026 • 10:49 Uhr Im deutschen Kader für den Riesenslalom am Kronplatz fehlt etwas überraschend Emma Aicher. Dafür erhält die Tochter einer deutschen Ski-Legende ihre zweite Bewehrungschance.

Emma Aicher hat sich in der laufenden Saison zum absoluten Dauerbrenner im alpinen Ski-Weltcup entwickelt. Die deutsche Allrounderin bestritt bislang alle 21 Weltcup-Rennen. Eine starke Serie, die nun allerdings reißt.

Aicher gehört beim Riesenslalom am Dienstag am Kronplatz (LIVETICKER) nicht zum deutschen Aufgebot, nachdem sie erst am Sonntag noch den Super-G von Tarvisio für sich entscheiden hatte.

Die 22-Jährige ist derzeit die einzige Fahrerin, die in allen Disziplinen auf Top-Niveau unterwegs ist und fuhr in der laufenden Saison schon in der Abfahrt, im Super G und im Slalom aufs Podium.

Fragen, ob ihr das heftige Programm nicht etwas zu viel sei, beantwortete sie bislang in ihrer typischen Art. „Was, soll ich denn sonst machen, außer Skifahren?“, so ihre schlagfertige Antwort vor den Speed-Events in Val d’Isere.

Ski-Star Aicher wohl für Olympia geschont

Warum Aicher nun am Kronplatz nicht dabei ist, ließ der DSV in seiner Kader-Bekanntgabe offen. Es ist aber nur logisch, dass auch die Alles-Fahrerin irgendwann mal eine Pause einlegen muss. Das große Saison-Highlight, die Olympischen Spiele in Cortina d’Ampezzo, steht schließlich erst noch aus.

Auf Aicher wartet hier zwischen dem 6. und 22. Februar ein kräftezerrendes Programm. Da wäre es ja ärgerlich, wenn das DSV-Ass gerade hier die Kräfte ausgehen würden.

Den Kampf um die große Kristallkugel wird Aicher wohl eh nicht gewinnen können. Zwar belegt sie im Gesamt-Weltcup Platz drei, jedoch ist Mikaela Shiffrin mit 325 Punkten Vorsprung bereits enteilt.

Dürr führt deutsches Aufgebot an - zweite Chance für Ertl

Im DSV-Kader für den Riesenslalom am Kronplatz stehen Lena Dürr sowie Fabiana Dorigo und Romy Ertl. Für Dürr geht es darum, nach zuletzt etwas enttäuschenden Slalom-Resultaten wieder an Selbstvertrauen zu gewinnen.