Ski Alpin: Ersatzrennen für Zauchensee fix

SID 13.01.2026 • 12:26 Uhr Nach der Absage des Super-G von Zauchensee wird der Weltcup nun in Andorra ausgetragen.

Der abgesagte Weltcup-Super-G von Zauchensee wird in Soldeu nachgeholt. Das Ersatzrennen in Andorra findet am 28. Februar statt. Das gab der Internationale Ski- und Snowboardverband am Dienstag bekannt.

Der Super-G der Frauen in Österreich war am vergangenen Sonntag wegen heftiger Schneefälle in der Nacht sowie starken Windes abgesagt worden.

Super-G wird in Soldeu nachgeholt

In Soldeu finden nun im Anschluss an die Abfahrt, die auf den 27. Februar vorgezogen wurde, zwei Rennen in dieser Disziplin statt.

Im Weltcup liegt im Super-G die Neuseeländerin Alice Robinson vorne, die den Auftakt in St. Moritz gewonnen hatte und in Val d’Isère hinter Sofia Goggia Zweite geworden war.