Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Ski Alpin
Ski Alpin
NEWS
KALENDER
WELTCUPSTÄNDE
ERGEBNISSE
TICKER
Ski Alpin>

Ski Alpin: Ersatzrennen für Zauchensee fix

Ersatzrennen für Zauchensee fix

Nach der Absage des Super-G von Zauchensee wird der Weltcup nun in Andorra ausgetragen.
SPORT1 präsentiert die berühmtesten und spektakulärsten Ski-Alpin-Strecken der Welt.
SID
Nach der Absage des Super-G von Zauchensee wird der Weltcup nun in Andorra ausgetragen.

Der abgesagte Weltcup-Super-G von Zauchensee wird in Soldeu nachgeholt. Das Ersatzrennen in Andorra findet am 28. Februar statt. Das gab der Internationale Ski- und Snowboardverband am Dienstag bekannt.

Der Super-G der Frauen in Österreich war am vergangenen Sonntag wegen heftiger Schneefälle in der Nacht sowie starken Windes abgesagt worden.

Super-G wird in Soldeu nachgeholt

In Soldeu finden nun im Anschluss an die Abfahrt, die auf den 27. Februar vorgezogen wurde, zwei Rennen in dieser Disziplin statt.

Im Weltcup liegt im Super-G die Neuseeländerin Alice Robinson vorne, die den Auftakt in St. Moritz gewonnen hatte und in Val d’Isère hinter Sofia Goggia Zweite geworden war.

Die deutschen Skirennläuferinnen kamen in diesem Winter in der zweitschnellsten Disziplin noch nicht in die Top 10: Kira Weidle-Winkelmann war in der Schweiz Elfte, Emma Aicher tat es ihr in Frankreich gleich.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite