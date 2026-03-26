Nach Horror-Sturz: Diese Promis meldeten sich bei Vonn

Karina Präg 26.03.2026 • 21:14 Uhr Nach ihrem Horror-Sturz erfährt Lindsey Vonn viel Mitgefühl. Die US-Amerikanerin verrät, welche Nachrichten von prominenten Personen sie besonders berührt haben.

Nach ihrem Horrorsturz bei den Olympischen Winterspielen erhielt Lindsey Vonn von einigen prominenten Namen aufmunternde Genesungswünsche. Diese seien ihr extrem wichtig gewesen, sagte sie nun in ihrem ersten großen Interview seit dem Unfall mit der US-amerikanischen Zeitschrift Vanity Fair. „Diese Botschaften halfen mir definitiv dabei, die schweren Tage zu überstehen“, sagte sie. Sie sei sehr dankbar, dass sie so viele Menschen habe, denen sie wirklich am Herzen liege.

Bei Vonn meldeten sich neben den engsten Vertrauten auch zahlreiche Stars. „Fast jeder Athlet, den ich auf meinem Weg bisher getroffen habe, hat mir geschrieben“, beschrieb sie die Situation. Einige Nachrichten zeigte sie jetzt in einem Instagram-Video: „Das was Ronaldo geschrieben hat, war echt cool. Er schrieb: ‚Champions zeichnen sich durch die Momente aus, in denen sie gewinnen, und durch die Momente, in denen sie nicht aufgeben. Gib nicht auf. Legenden erheben sich immer wieder.'“

Vonn bietet Prince William gemeinsames Skifahren an

Die Nachricht, die sie mit am meisten überrascht hatte, kam erst einige Tage später an. Grund dafür war der lange Postweg: „Es war einfach ein Brief. Von Prince William! Das habe ich echt nicht erwartet.“ Der 43-Jährige schrieb ihr unter anderem: „Die Art und Weise, wie du mutig und ohne Reue an den Start gegangen bist, sagt so viel über deine Widerstandsfähigkeit aus und ist einer der vielen Gründe, warum du im Laufe deiner glanzvollen Karriere für so viele Menschen eine Inspiration warst.“ Außerdem wünschte er ihr eine „reibungslose und schnelle“ Regeneration.

„Ich habe angeboten, mit ihm und seiner Familie eines Tages Ski zu fahren, wenn sie möchten. Vielleicht erst in einer Weile, aber irgendwann“, berichtete Vonn von ihrer Antwort auf die unerwartete Botschaft.

Auch Arnold Schwarzenegger meldete sich bei der US-Amerikanerin. Er hatte ihr schon im Jahr 2019 einen langen Instagram-Post gewidmet und sie „The Female Terminator“ getauft. „Er ist einfach so ein toller Typ“, sagte Vonn.