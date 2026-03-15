Nächste Absage - und Kugel für Odermatt

SID 15.03.2026 • 09:01 Uhr Durch den Ausfall der beiden Super-G-Rennen in Courchevel gewinnt der Schweizer Marco Odermatt diese Gesamtwertung in dieser Disziplin. Auch Simon Jocher profitiert.

Der Schweizer Skirennläufer Marco Odermatt hat auch seine dritte Weltcup-Kugel in diesem Winter sicher - ohne dafür etwas tun zu müssen.

Nachdem am Samstag zunächst der erste Super-G im französischen Courchevel wegen starken Schneefalls abgesagt werden musste, strich der Weltverband FIS aus Sicherheitsgründen auch das zweite Rennen am Sonntag. Die Strecke könne nach den starken Niederschlägen nicht in einen rennfertigen Zustand versetzt werden, hieß es.

Auch Simon Jocher profitiert

Nach dem Gesamtweltcup und dem Abfahrtsweltcup ist Odermatt damit auch die kleine Kristallkugel im Super-G nicht mehr zu nehmen. In das letzte Rennen beim Finale im norwegischen Kvitfjell geht er mit einem Vorsprung von 158 Punkten vor Vincent Kriechmayr (Österreich) und ist damit nicht mehr einzuholen. Der 28 Jahre alte Weltcup-Dominator gewann die Gesamtwertung im Super-G zum vierten Mal nacheinander. Den Riesenslalom-Weltcup kann er sich beim Finale (ab 21. März) zum fünften Mal in Serie sichern.