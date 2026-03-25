Ski Alpin: Shiffrin schickt Aicher emotionale Botschaft

SPORT1 25.03.2026 • 16:44 Uhr Mikaela Shiffrin gewinnt den engen Kampf um den Gesamtweltcup gegen Emma Aicher und widmet ihr anschließend einen emotionalen Instagram-Post.

US-Superstar Mikaela Shiffrin hat ihrer größten Konkurrentin Emma Aicher am Mittwoch einen Beitrag auf Instagram gewidmet, nachdem sie den Gesamtweltcup in einem engen Kampf zwischen den beiden Athletinnen für sich entscheiden konnte.

Unter einem Bild, das die beiden Arm in Arm zeigt, zollte Shiffrin der Deutschen großen Respekt. „Emma, es war mir eine RIESIGE Ehre, mit dir zu ‚kämpfen‘. Dein Skifahren, deine Energie und deine Persönlichkeit sind so inspirierend.“ Um den Gesamtweltcup zu gewinnen, hätte Aicher ein kleines Wunder auf Ski benötigt – dieses blieb jedoch aus. Am Ende fehlten ihr 87 Punkte auf die führende Shiffrin.

Shiffrin war nach ihrem Erfolg sichtlich gerührt. Nachdem klar war, dass Aicher sie nicht mehr vom Thron stoßen konnte, kniete sich die 31-Jährige auf den Boden und begann zu weinen. Ihr Lebensgefährte Aleksander Aamodt Kilde, der ebenfalls Skirennläufer ist, nahm sie in den Arm und versuchte ihre Emotionen aufzufangen. Im Interview erzählte sie anschließend: „Seit Olympia habe ich nicht mehr geweint.“

Aicher hat „glänzende Zukunft“ vor sich

In ihrem Post widmete Shiffrin weitere Worte allein Emma Aicher: „Du hast eine glänzende Zukunft vor dir. Ich kann es kaum erwarten, dir zuzusehen (und weiterhin gegen dich anzutreten … zumindest noch ein bisschen länger)“. Damit dürfte auch das Gerücht über ein mögliches Karriereende des US-Stars ausgeräumt sein.