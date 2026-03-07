Ski-Drama: Kreuzbandriss im Ziel?

Dominik Hager 07.03.2026 • 16:36 Uhr Die Österreicherin Leonie Zegg wird beim Zielsprung böse zusammengestaucht und fasst sich mit Tränen in den Augen ans Knie. Es droht ein längerer Ausfall.

Das österreichische Alpin-Team muss einen bitteren Verletzungs-Schock hinnehmen. Leonie Zegg ist bei der Weltcup-Abfahrt von Val di Fassa in Rücklage geraten, wodurch es sie beim Zielsprung mächtig zusammenstauchte.

Dabei verletzte sie sich vermutlich schwer, laut der Kronen-Zeitung besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss.

Zwar konnte sich Zegg zunächst auf den Beinen halten, jedoch fasste sie sich im Zielraum mit schmerzverzerrtem Gesicht sofort an das linke Knie. Dann ließ sie sich in den Schnee sinken. Während der Athletin Tränen ins Gesicht schossen, fing die Kamera bereits die nächste Läuferin ein.

Verdacht auf schwere Verletzung

Derweil wurde die 21-Jährige von medizinischen Betreuern behandelt und schließlich in einem Akja abtransportiert. Die Junioren-Vizeweltmeisterin aus dem Jahr 2025 wurde einem Bericht zufolge zur Knie-Spezialistin Dr. Katja Tecklenburg in die Medalp Sportclinic Imst gebracht.

Noch ist die möglicherweise schwere Knieverletzung nicht bestätigt, jedoch lässt ein solcher Verdacht meist nichts Gutes erahnen.

Genauso wenig wie die Reaktion der Athletin, die sofort auf eine schwere Verletzung hindeutete. Vor knapp zwei Jahren hatte Zegg bereits einen Innenbandriss im Knie erlitten.

Zegg-Cousine Ortlieb bleibt bei Sturz unverletzt

Zegg konnte im Januar 2025 erstmals im Weltcup punkten, hat jedoch noch keine größeren Erfolge im Erwachsenenbereich eingefahren. Die österreichische Nachwuchs-Hoffnung ist die Cousine von Nina Ortlieb, der Abfahrt-Vizeweltmeisterin aus dem Jahr 2023.