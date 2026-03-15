Ski Alpin: Aicher winkt nächstes Top-Resultat

Skirennläuferin Emma Aicher steht vor ihrem nächsten herausragenden Ergebnis im Weltcup. Beim Slalom im schwedischen Are liegt die zweifache Olympia-Zweite nach dem ersten Lauf hinter Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin auf Rang zwei.
Aicher winkt nächstes Top-Resultat
Die 22 Jahre alte Deutsche Emma Aicher steht vor ihrem nächsten herausragenden Ergebnis.
Émma Aicher im ersten Lauf des Slaloms in Are
© IMAGO/SID/Pontus Lundahl
Die Amerikanerin hat einen Vorsprung von 0,51 Sekunden auf Aicher, die 22 Jahre alte Deutsche wiederum trennen 0,06 Sekunden von der drittplatzierten Katharina Truppe aus Österreich.
Ski Alpin: Aicher weiter im Aufwind
Aicher, die am Vortag als Vierte im Riesenslalom ihr bestes Ergebnis in dieser Disziplin erreicht hatte und nach einem Patzer von Shiffrin Punkte im Gesamtweltcup gutgemacht hatte, fuhr in diesem Winter im Slalom bereits dreimal als Dritte auf das Podest.
Teamkollegin Lena Dürr liegt im Zwischenklassement auf Rang elf (+1,45 Sekunden).