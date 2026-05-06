Ski alpin: Olympiasiegerin lässt Zukunft weiter offen

Wie geht es mit Lara Gut-Behrami weiter? Nachdem sich der Ski-Star im vergangenen November bei einem Trainingssturz in Copper Mountain schwer am Knie verletzt hatte, befindet sich die 35-Jährige weiterhin in der Reha-Phase. Noch steht nicht fest, ob die Schweizerin in den Weltcup zurückkehrt.
Ski-Star lässt Zukunft weiter offen
Im Rahmen der Premiere des Kurzfilms „Semplicemente Lara“, in dem Gut-Behrami die Hauptrolle spielte, erklärte sie laut Blue zu ihrer Zukunft: „Die Idee des Films war es, mein letztes Rennen zu begleiten. Ich habe mich oft gefragt, wie mein letztes Rennen aussieht.“
Gut-Behrami fügte hinzu: „Ob ich mein letztes Rennen schon gemacht habe oder nicht, weiß ich wirklich noch nicht.“
Ski alpin: Gut-Behrami trotz Verletzung nominiert
Ihren letzten Wettkampf bestritt die Olympiasiegerin von 2022 bis dato beim Weltcupauftakt 2025/26 in Sölden. Danach folgte der bittere Trainingssturz und die Saison sowie der Olympia-Traum waren für sie beendet.
Eigentlich war der Plan der Schweizerin, ihre Laufbahn nach der vergangenen Saison zu beenden, doch die Verletzung durchkreuzte das Vorhaben und seither lässt sie ihre Zukunft offen. Immerhin: Gut-Behrami wurde für den Schweizer Ski-Kader für die kommende Saison nominiert.