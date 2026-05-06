Ski alpin: Olympiasiegerin lässt Zukunft weiter offen

Johannes Vehren 06.05.2026 • 19:07 Uhr Lara Gut-Behrami laboriert seit vergangenem November an einer komplexen Knieverletzung. Jetzt äußert sich die Schweizerin zu ihrer Zukunft – und lässt diese weiterhin offen.

Wie geht es mit Lara Gut-Behrami weiter? Nachdem sich der Ski-Star im vergangenen November bei einem Trainingssturz in Copper Mountain schwer am Knie verletzt hatte, befindet sich die 35-Jährige weiterhin in der Reha-Phase. Noch steht nicht fest, ob die Schweizerin in den Weltcup zurückkehrt.

Im Rahmen der Premiere des Kurzfilms „Semplicemente Lara“, in dem Gut-Behrami die Hauptrolle spielte, erklärte sie laut Blue zu ihrer Zukunft: „Die Idee des Films war es, mein letztes Rennen zu begleiten. Ich habe mich oft gefragt, wie mein letztes Rennen aussieht.“

Gut-Behrami fügte hinzu: „Ob ich mein letztes Rennen schon gemacht habe oder nicht, weiß ich wirklich noch nicht.“

Ski alpin: Gut-Behrami trotz Verletzung nominiert

Ihren letzten Wettkampf bestritt die Olympiasiegerin von 2022 bis dato beim Weltcupauftakt 2025/26 in Sölden. Danach folgte der bittere Trainingssturz und die Saison sowie der Olympia-Traum waren für sie beendet.