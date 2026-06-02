Ski-Star beendet Weltcup-Karriere: "Wenn Kopf und Herz dir signalisieren..."

Niklas Senger 02.06.2026 • 15:08 Uhr Mirjam Puchner beendet ihre erfolgreiche Ski-Karriere. Die Speed-Spezialistin hatte zuletzt mit ihrer Risikobereitschaft zu kämpfen.

Der österreichische Skiverband wird in Zukunft ohne eine seiner erfahrensten und angesehensten Athletinnen im Weltcup auskommen müssen. Bei einer Pressekonferenz am Dienstag hat Speed-Spezialistin Mirjam Puchner ihr sofortiges Karriereende bekanntgegeben.

„Nach vielen intensiven Jahren im Ski-Weltcup ist für mich nun der Moment gekommen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen“, wird die 34-jährige in einer Mitteilung des Österreichischen Skiverbands zitiert. Die Entscheidung sei dabei nicht „über Nacht gefallen“, sondern das Ergebnis intensiver Überlegungen.

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Ski-Star Puchner erklärt Rücktritt mit fehlender Risikobereitschaft

„Um im Weltcup ganz vorne mitzufahren, muss man bereit sein, das absolute Maximum an Risiko einzugehen. Im vergangenen Winter habe ich jedoch gespürt, dass sich etwas in mir verändert hat. Die dafür nötige letzte Konsequenz und bedingungslose Risikobereitschaft waren nicht mehr so ausgeprägt wie in den Jahren zuvor“, offenbarte Puchner und merkte an: „Wenn Kopf und Herz dir signalisieren, dass es an der Zeit ist, einen Schritt zurückzuweichen, dann solltest du auf dieses Gefühl hören.“

Puchner feierte in ihrer Karriere große Erfolge, darunter Super-G-Olympiasilber bei den Spielen in Peking 2022 und eine weitere Silbermedaille in der Abfahrt bei ihrer Heim-WM in Saalbach 2025. Ihr Weltcup-Debüt absolvierte Puchner vor über 13 Jahren. In dieser Zeit gewann sie zwei Weltcup-Abfahrten.

Weniger erfolgreich verliefen hingegen die Olympischen Spiele im Februar. In der Abfahrt wurde Puchner Elfte, im Super-G schied sie aus und belegte in der Team-Kombination Rang 14.

Puchner blickt auf erfolgreiche Karriere zurück

„Ich blicke dankbar auf eine Reise zurück, die mich sehr geprägt hat. Ich durfte emotionale Siege feiern, stand bei Großereignissen auf dem Podest und habe nach schweren Verletzungen gelernt, was es heißt, sich wieder zurückzukämpfen“, erklärte Puchner: „All diese Erfahrungen nehme ich dankend mit in den nächsten Lebensabschnitt.“