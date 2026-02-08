Olympia 2026: Diagnose offiziell! Lindsey Vonn nach Sturz erfolgreich operiert

Julius Schamburg 08.02.2026 • 19:11 Uhr Lindsey Vonn stürzt bei der Olympia-Abfahrt in Cortina schwer. Am Abend gibt es ein Update zum Gesundheitszustand der Athletin.

Lindsey Vonn ist nach ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt der Damen in Cortina d’Ampezzo erfolgreich operiert worden.

Laut einer Mitteilung des behandelnden Krankenhauses Ca’ Foncello in Treviso erlitt die US-Amerikanerin eine Fraktur im linken Bein. Für Montag ist ein weiteres Update geplant.

Olympia: Vonn schwer gestürzt

Das US-Team hatte bereits mitgeteilt: „Lindsey Vonn hat sich verletzt, befindet sich aber in stabilem Zustand und ist in guten Händen bei einem Team aus amerikanischen und italienischen Ärzten.“

Vonn war an der ersten kritischen Stelle bereits nach 13 Sekunden schwer gestürzt und blieb für längere Zeit auf der Piste liegen.

Die US-Amerikanerin war mit dem rechten Arm an einem Tor hängen geblieben, verdrehte sich und kam zu Fall. Vonn schrie nach dem Sturz am Boden liegend mehrmals laut auf. Schnell eilten Betreuer herbei, um ihr zu helfen.