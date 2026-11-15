Slalom der Herren: Weltcup-Start live im TV, Stream & Ticker

Am Sonntagmorgen starten die Herren im finnischen Levi in die neue Ski-Weltcup-Saison. Die deutschen Hoffnungen ruhen auf dem WM-Dritten von 2025 Linus Straßer.

Der Slalom-Weltcup der Herren steht vor der Tür! Ab 10 Uhr kämpfen die Technik-Spezialisten auf der finnischen „Levi Black“-Piste um die ersten Slalom-Punkte des Winters. Der Startschuss für den Finaldurchgang fällt um 13 Uhr.

Aus deutscher Sicht richtet sich der Blick vor allem auf Linus Straßer. 2025 gewann der 34-Jährige WM-Bronze und geht somit als größte DSV-Hoffnung an den Start. Durch die Rücktritte von Sebastian Holzmann und Anton Tremmel ist Straßer der einzige Deutsche mit größerer Weltcup-Erfahrung, der in Levi an den Start geht. Nach einer durchwachsenen Vorsaison dürfte sein Ziel klar sein: Ein direktes Ausrufezeichen setzen.

Die deutschen Hoffnungen liegen auf Linus Straßer Die deutschen Hoffnungen liegen auf Linus Straßer © IMAGO/GEPA pictures

So können Sie den Slalom der Herren in Levi heute live verfolgen:

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Vor einer einfachen Aufgabe steht Straßer damit aber nicht. Die Favoritenliste ist lang. Besonderes Augenmerk gilt Lucas Pinheiro Braathen. Nach seinem Sieg beim Riesenslalom-Auftakt in Sölden reist er mit viel Selbstvertrauen nach Finnland. Auch die norwegischen Topfahrer Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath und Timon Haugan zählen zum engsten Kreis der Anwärter auf den Titel.

Der Franzose Clément Noël, Weltmeister Loïc Meillard aus der Schweiz sowie Österreicher Manuel Feller werden es ihren Konkurrenten aber auch nicht leicht machen. Fakt ist: Auf der traditionell anspruchsvollen Piste in Levi dürfte jeder Fehler einmal teuer werden. Neben 100 Weltcup-Punkten wartet für den Sieger auch eine traditionelle Sonderprämie: Ein eigenes Rentier.