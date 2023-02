Nordische Ski-2023: Olympiasieger wütet wegen Norwegen

„Die Norweger nehme ich gar nicht ernst, das sind rotzige Asthmatiker“, ereiferte sich der 76-Jährige im russischen Sender Match.tv und fügte hinzu: „Sie hatten zehn Zentimeter Rotz an der Ziellinie, Björndalen genauso“, schloss er Norwegens Biathlon-Legende mit ein in seine Kritik.

Langlauf: Drei Deutsche in K.o.-Phase

Tichonow ledert auch gegen Johannes Thingnes Bö

Der Weltmeister von 2021 konnte nach dem Bann russischer und belarussischer Athleten wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine seinen Titel nicht verteidigen. Was aus Tichonows Sicht äußerst bedauerlich sei, denn „wenn es zu einem direkten Duell gekommen wäre, hätte Bolschunow sicher Klaebo geschlagen“.

Doch anstatt in Planica um WM-Titel zu ringen, muss sich Bolschunow mit den „Champion Heigts“ in der Region Archangelsk begnügen.

Bereits bei der vor wenigen Tagen zu Ende gegangenen Biathlon-WM 2023 in Oberhof äußerte sich Tichonow negativ gegenüber Johannes Thingnes Bö. Nachdem sich der ehemalige Biathlon-Dominator Martin Fourcade positiv für Gespräche über eine Rückkehr russischer Biathleten gezeigt hatte, stellte sich der fünfmalige Weltmeister von Oberhof klar gegen diese Möglichkeit: „Ich respektiere Fourcades Meinung. Aber ich bin nicht damit einverstanden.“

Von Tichonow gab es dazu beim russischen Online-Portal Sport Day by Day eine klare Abfuhr: „Seine Aufgabe ist es zu sprechen, nicht in die Politik zu gehen. Dazu noch mit Rotz im Gesicht. Meine Generation war mit Norwegern befreundet. Am Ende der Operation werden wir sie alle zwingen, sich zu entschuldigen.“