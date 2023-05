Spektakuläre Rückkehr im Langlauf! Schweden-Stars kehren in Nationalteam zurück

Kehrtwende im schwedischen Skilanglauf -Team: Frida Karlsson, Maja Dahlqvist und Linn Svahn kehren zur neuen Saison in Schwedens Nationalmannschaft zurück.

Im vergangenen Jahr hatten sich die drei Langlauf-Stars aus dem Team ausgeklinkt und privat (oder teilweise mit anderen Verbänden) trainiert - eine Entscheidung, die für viele Diskussionen in Schweden gesorgt hatte.

„Wir haben ganz klar zum Ausdruck gebracht, was wir zurückhaben wollen. Wir haben das Gefühl, dass sie die ganze Zeit mit uns zusammengearbeitet haben. Deshalb sind wir zurück, es fühlt sich großartig an“, wird Dahlqvist von der schwedischen Zeitung Aftonbladet zitiert.

Es fühle sich besser an, „etwas zu tun, das wir mitbestimmen können, anstatt einfach in etwas hineingeworfen zu werden“, führte die 29-Jährige aus.

Schweden-Stars erklären Rückkehr: „Etwas stärker eingebunden“

Von einer „guten sportlichen Vereinbarung“ sprach auch Svahn. Die 23-Jährige erklärte: „Wir können etwas stärker in das eingebunden werden, was wir in Zukunft tun werden.“