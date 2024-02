Wintersport: Dramatische Szenen um die beste Schweizer Langläuferin

Auf der vierten von sechs Runden im 20-km-Massenstart in der klassischen Technik sorgte die 28-Jährige für dramatische Szenen in der Olympia-Loipe von 1988, kniete plötzlich am Boden und wurde von Betreuern umringt. „Nachdem sie am Vortag noch den Halbfinal im Sprint erreicht hatte, schienen die Energiereserven für den kräftezehrenden Wettkampf am Sonntag nicht mehr zu reichen“, analysierte das öffentlich-rechtliche Schweizer Medium.