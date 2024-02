Wintersport: Nach neun Jahren! Sensations-Comeback im Skilanglauf

Sieg nach langer Leidenszeit

2015 feierte das damalige Supertalent noch einen Staffel-Sieg bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Kasachstan. Doch es folgten Jahre, die Hustad daran zweifeln ließen, ob sie auf ihr altes Niveau zurückkehren könne. Zu viel Training und eine Erkrankung am Pfeifferschen Drüsenfieber bremsten ihren Karriereaufstieg.

Neun Jahre nach dem Junioren-Triumph ist die Athletin allerdings wieder an der Spitze eines Wettkampfes angekommen, zum zweiten Mal in ihrer Karriere. „Seitdem sind ein paar harte Jahre vergangen, aber ich habe ein gutes Goldfisch-Gedächtnis. All die schlechten Rennen vergesse ich schnell, und dann nehme ich mit, was gut ist“, sagte Hustad.